Муковозчик: в "Комсомольской правде" в Беларуси" было полно умных протестунов и бэчебэшников

Журналист объяснил свой тезис:– продолжил гость студии.– отметил он.Муковозчик считает, что на позицию самого главного редактора обращать внимание не нужно по следующей причине:– поделился мнением он.Обозреватель считает, что ресурс "КП" в Беларуси" разблокировать не нужно. По крайней мере в обозримом будущем.