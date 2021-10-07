Муковозчик: в "Комсомольской правде" в Беларуси" было полно умных протестунов и бэчебэшников

Об этом заявил обозреватель издательского дома "Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1".
Журналист объяснил свой тезис:
– В "КП" в Беларуси" было полно умных протестунов и бэчебэшников. Почему умных? Потому что они никогда, боясь потерять свою работу, не выступали открыто. И на это у них две причины – боязнь потерять свое место. И второе – они достаточно крупны, достаточно было одного словца – и все, остальные пусть разносят. Мы, мол свою позицию обозначили. Это неоднократно случалось и ранее, а сейчас просто вылезло наружу.
– По словам Сунгоркина, заметка с этим заголовком висела три минуты, – продолжил гость студии. – Хоть час. И у меня вопрос: за час все экстремистские каналы успели это запостить к себе? Как подтверждение того, что "КП "в Беларуси" с нами? Это значит, они [телеграм-каналы] могли знать, что выйдет такая заметка в определенное время, – отметил он.
Муковозчик считает, что на позицию самого главного редактора обращать внимание не нужно по следующей причине:
– Коллеги-журналисты мне рассказывали, как они с Сунгоркиным общались насчет предыдущих случаев. Возьмите даже его выступление по поводу "Большого разговора с Президентом". Он попытался из большого разговора, во-первых, сделать маленький, а во-вторых, еще туда добавить побольше шпилек. Ранее он утверждал, что "Комсомольская правда" в Беларуси" – это отдельное издание. Сейчас он говорит, что российским СМИ якобы затыкают рот в Беларуси. Такому влиятельному человеку непозволительно в течение года выдавать две совершенно противоположные мысли, – поделился мнением он.
Обозреватель считает, что ресурс "КП" в Беларуси" разблокировать не нужно. По крайней мере в обозримом будущем.