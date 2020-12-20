МТЗ торжественно отправил рекордную партию тракторов в Витебскую область

Сегодня в торжественной обстановке около 250 тракторов BELARUS отравились в Витебскую область. До мест назначения техника поехала своим ходом. Сделать передачу тракторов торжественной – совместное решение такторозаводцев с Витебским облисполкомом. Тем более что одним из условий поставки в контрактах прописан самовывоз. День недели был выбран с учетом минимальной загрузки на республиканских трассах. Для движения колонн в составе нескольких десятков единиц техники нужны определенные условия.
Отгрузка тракторов состоялась из трех точек: Минска, поселка Обчак и Сморгони. Первая колонна выдвинулась с проходной МТЗ в направлении трассы Минск-Витебск, вторая поехала по трассе Брест-Москва, третья – по трассе Сморгонь-Свирь. Во главе каждой из колонн - энергонасыщенные машины BELARUS-3522.
Как отметил во время торжественной церемонии Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, данное мероприятия - возрождение хорошей традиции.
-В это раннее воскресное утро меня переполняет чувство гордости за нашу страну, за наших людей, за наших тракторозаводчан. И традиции нужно развивать дальше. И то, что сегодня встретились люди разных поколений трактоорозаводчан и аграриев Витебской области - это здорово. Сегодня много говорят о патриотизме, о единстве. Вот самый настоящий патриотизм. Техника, которая с разных точек ушла на Витебщину и те люди, которые ее получили и будут работать во имя своей страны и семьи - это самый настоящий патриотизм. Это конкретное проявление отношения к своему делу и своей родине. Год был не простым. Но тем не менее, год показал, что мы в состоянии преодолеть любые невзгоды, справиться с вызовами и угрозами и идти дальше. потому что вместе мы едины. Единый белорусский народ.
Всего контрактами предусмотрена поставка 354 единиц техники. В том числе в Витебскую область отправились 70 энергонасыщенных тракторов, на общую сумму 42,8 миллиона рублей, рассказал генеральный директор Минского тракторного завода Виталий Вовк.
-Испытываю чувство гордости за то, что мы производим, за то, что нас тракторозаводцев более 23 тысяч и мы большая семья, которая делает все от нас зависящее, чтобы наш труд был востребован. То количество тракторов, которое сегодня есть у аграриев, их недостаточно. И мы готовы серьезно модернизировать свою технику, что бы селяне работали на хорошей технике и в хороших условиях.
К слову, за 11 месяцев этого года МТЗ реализовал в Беларуси более 1,5 тысячи тракторов. Больше всего – в город Минск и Минскую область. А что касается техники, предназначенной для Витебской области, то она отправилась в адрес около 40 агропромышленных организаций Витебской области. В том числе свой парк тракторов обновили Глубокский молочноконсервный комбинат, Поставский молочный завод, Полоцкий молочный комбинат, Витебский мясокомбинат, Оршанский мясоконсервный комбинат.
По словам председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева, оставшиеся после массовой отгрузки 20 декабря тракторы планируется доставить в Витебскую область до конца года.
-Витебская область сложная в плане земледелия. И чтобы успевать выполнять все агротехнические работы в сроки мы должны быть обеспечены техникой в два раза лучше, чем южные регионы. Та техника, которая сегодня поступит в регион, это не просто поддержка в техническом плане, а в первую очередь поддержка в моральном плане. Наши аграрии давно не получали столько техники. Эта техника мощная, и ее мы концентрируем в наших интеграционных структурах. И надеемся, что для нас будущий аграрный год будет удачным. А самое главное, что на этой технике будут работать молодые ребята. Они - будущее нашей страны.
Несмотря на прохладное утро, гости торжественной церемонии смогли согреться чашечкой горячего кофе и продегустировать продукцию Витебской области. На призаводской площади МТЗ развернулся «Кiрмаш святочнага настрою». На ярмарке каждый желающий смог приобрести сувениры и продукты питания. А праздничное настроение создавали коллектив художественной самодеятельности Дворца культуры МТЗ, а также конкурсанты и призеры заводского конкурса «Пой BELARUS!».
sichevich@sb.by
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МТЗ торжественно отправил рекордную партию тракторов в Витебскую область
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