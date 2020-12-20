МТЗ торжественно отправил рекордную партию тракторов в Витебскую область

Отгрузка тракторов состоялась из трех точек: Минска, поселка Обчак и Сморгони. Первая колонна выдвинулась с проходной МТЗ в направлении трассы Минск-Витебск, вторая поехала по трассе Брест-Москва, третья – по трассе Сморгонь-Свирь. Во главе каждой из колонн - энергонасыщенные машины BELARUS-3522.Как отметил во время торжественной церемонии Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, данное мероприятия - возрождение хорошей традиции.Всего контрактами предусмотрена поставка 354 единиц техники. В том числе в Витебскую область отправились 70 энергонасыщенных тракторов, на общую сумму 42,8 миллиона рублей, рассказал генеральный директор Минского тракторного завода Виталий Вовк.К слову, за 11 месяцев этого года МТЗ реализовал в Беларуси более 1,5 тысячи тракторов. Больше всего – в город Минск и Минскую область. А что касается техники, предназначенной для Витебской области, то она отправилась в адрес около 40 агропромышленных организаций Витебской области. В том числе свой парк тракторов обновили Глубокский молочноконсервный комбинат, Поставский молочный завод, Полоцкий молочный комбинат, Витебский мясокомбинат, Оршанский мясоконсервный комбинат.По словам председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева, оставшиеся после массовой отгрузки 20 декабря тракторы планируется доставить в Витебскую область до конца года.Несмотря на прохладное утро, гости торжественной церемонии смогли согреться чашечкой горячего кофе и продегустировать продукцию Витебской области. На призаводской площади МТЗ развернулся «Кiрмаш святочнага настрою». На ярмарке каждый желающий смог приобрести сувениры и продукты питания. А праздничное настроение создавали коллектив художественной самодеятельности Дворца культуры МТЗ, а также конкурсанты и призеры заводского конкурса «Пой BELARUS!».