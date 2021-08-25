МТЗ поставит в Судан 219 тракторов

Минский тракторный завод поставит в Судан 219 тракторов. Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.
В начале лета 2021 года МТЗ подписал договор с дилером из Судана на отправку 204 тракторов BELARUS-800 с тентом. После дополнительных переговоров партнер решил получить и новую для их рынка модель - BELARUS-92.
- В итоге в Судан планируется отправить 219 единиц техники. Партия серьезная - внушительной оказалась и стоимость фрахта. Чтобы не утратить конкурентоспособность машин, специалисты маркетинг-центра МТЗ нашли новое логистическое решение. Тракторы поплывут на океанском судне не в контейнерах, а на условиях Ro-Ro - в трюме. 14 октября техника должна быть в порту Бронка в Санкт-Петербурге. Оттуда она отправится в Бремерхафен, где ее перегрузят на лайнер, - сказано в сообщении.