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Мстиславские Андраны впервые отпраздновали день деревни

Праздник стал своеобразным итогом проекта по созданию деревень будущего в районе. Напомним, их определили в каждой области страны. Районы, в свою очередь, тоже выбрали перспективные населенные пункты. В Мстиславском, например, четыре точки на карте: Андраны, Курманово, Шамовщина и Селец. По какому принципу? Все они некогда были центрами хозяйств, но из-за присоединения к более сильным предприятиям этот статус утратили. Однако в агрогородках не закрылись важные социальные объекты – школы, детские сады, магазины, ФАПы. Фундамент для преобразований прочный.

Фото носит иллюстративный характер

В одном из них – Андранах – впервые прошел праздник деревни. Одной из локаций стал сельский Дом культуры, где разместилась кулинарная выставка. Сельчанки предлагали попробовать уху, шашлыки, горячие пирожки и яблочные пироги. Здесь прошли и выставки изделий декоративно-прикладного творчества, осенних овощей и фруктов, экспозиция «Беларуская хатка».

Председатель Мстиславского районного Совета депутатов Елена Клеенкова рассказала порталу sb.by, что деревня по-своему уникальная:

В Андранах очень активные сельчане. Староста деревни Дмитрий Новиков вместе с жителями реализовал несколько местных инициатив. Они благоустроили детскую игровую площадку и берег реки Кашанка. А уроженец Андранов Юрий Шамалов внес большой вклад в строительство местной каплицы и обустройство территории вокруг нее. Сельчане постоянно участвуют в субботниках, поддерживают в порядке свои подворья. Это действительно хорошей образец для подражания. На празднике подвели итоги конкурса «От ростка – к цветущему саду» в номинации «Лучшее подворье». К слову, состязание проходит по всему району. 

Праздники деревень в районе продолжатся. К примеру, 11 октября в Ходосах пройдет фестиваль духовной музыки, приуроченный к этому дню.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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