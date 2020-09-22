Мстиславские Андраны впервые отпраздновали день деревни

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В одном из них – Андранах – впервые прошел праздник деревни. Одной из локаций стал сельский Дом культуры, где разместилась кулинарная выставка. Сельчанки предлагали попробовать уху, шашлыки, горячие пирожки и яблочные пироги. Здесь прошли и выставки изделий декоративно-прикладного творчества, осенних овощей и фруктов, экспозиция «Беларуская хатка».рассказала порталу sb.by, что деревня по-своему уникальная:Праздники деревень в районе продолжатся. К примеру, 11 октября в Ходосах пройдет фестиваль духовной музыки, приуроченный к этому дню.