Мозырянин проиграл онлайн крупную сумму фирмы-работодателя

Представители фирмы обратились к правоохранителям с просьбой найти водителя. Сотрудники ОБЭП нашли игрока. О том, что присвоил деньги фирмы, мужчина не отрицал и откровенно рассказал, как работала его схема.– рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.Родственники скинулись и возместили фирме ущерб, однако мозырянину все равно придется отвечать по закону – возбуждено уголовное дело.