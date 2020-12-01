44-летний горожанин развозил запасные части фирмы заказчикам. Кто-то переводил деньги на счет фирмы, кто-то рассчитывался наличкой. Деньги он должен был передать фирме в течение трех дней. И здесь его осенило: нал можно прокрутить и «наварить» доход. Он зачислял деньги на личный карт-счет и прокручивал на азартных играх в интернете. Иногда выигрывал, иногда проигрывал. Если уходил в минусы, полученные сегодня денежные средства возвращал за те товары, которые якобы реализовал три дня назад. Так длилось все лето. Однако наступил момент, когда мужчина проиграл крупную сумму. Он запил с горя и перестал выходить на связь с работодателями.
Представители фирмы обратились к правоохранителям с просьбой найти водителя. Сотрудники ОБЭП нашли игрока. О том, что присвоил деньги фирмы, мужчина не отрицал и откровенно рассказал, как работала его схема.
– На сегодня речь идет о сумме долга фирме почти в 10 тысяч рублей. Хотя реально мозырянин пропустил через онлайн-игры денег намного больше, – рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Родственники скинулись и возместили фирме ущерб, однако мозырянину все равно придется отвечать по закону – возбуждено уголовное дело.
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Мозырянин проиграл онлайн крупную сумму фирмы-работодателя
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК