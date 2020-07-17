Мотоцикл и автомобиль столкнулись на МКАД

После аварии байк отбросило на еще одну машину, рассказали в ГАИ Минска.

Мотоцикл «Хонда» врезался в автомобиль «Тойота» на 43-м километре МКАД.

– Далее в результате экстренного торможения водитель мотоцикла «Хонда» вошел в неуправляемый занос, вследствие которого совершил наезд на автомобиль «Фольксваген», – рассказала ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко.

В итоге в аварии пострадала пассажирка байка, которую с травмами госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.