Мост на столичном проспекте Победителей закрывают на ремонт

В связи с этим по решению Мингорисполкома на 4 месяца, до 24 часов 6 ноября, вводятся ограничения движения, сообщает Минск-Новости.

Ограничения движения в связи с ремонтом моста будут действовать на ул. Орловской на участке от ул. Тимирязева до существующих съездов путепровода на ул. Орловской через пр. Победителей; на пр. Победителей на участке от ул. Нарочанской до ул. Саперов. Водителям, перемещающимся на личном транспорте, стоит заранее продумать маршруты движения, чтобы объехать развязку.

Как отметили в ГП «Гордорстрой», основные ремонтные работы будут организованы в круглосуточном режиме внутри кольца развязки. Предстоит демонтировать все пролетное строение и верхние части опор. Затем опоры усилят, сделают новые пролеты с использованием цельномонолитных балок и мостовое полотно.