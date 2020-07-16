Мост на проспекте Победителей реконструируют с опережением графика

На путепроводе завершается демонтаж основных конструкций, пишет Минск-Новости.

Мост на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской реконструируют с опережением графика.

Как отметил заместитель директора по производству МСУ № 2 ОАО «Мостострой» Андрей Якубеня, за неполные две недели с начала ремонта удалось полностью демонтировать балки на двух из трех пролетов.

– Одновременно занимаемся устройством центральной опоры, для чего используются сразу два буронабивных механизма. Все работы расписаны по дням, трудимся круглые сутки, причем ночью стараемся обходиться бесшумным производством, чтобы не беспокоить жителей близлежащего микрорайона, – отметил Андрей Якубеня.

По его словам, пока строители работают с опережением строительных графиков. 17 июля должен быть завершен демонтаж основных конструкций моста.