Более 4 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки в Москве говорит о том, что российская столица уже вышла к пиковым значениям середины весны по заболеваемости этой инфекцией, сообщила во вторник журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет ТАСС.
По данным оперативного штаба по ситуации с коронавирусом, показатели, превышающие 4 тысячи заразившихся в сутки, фиксировались в Москве в первой половине мая. Наибольшее число случаев было выявлено 7 мая – 6703.
"Сегодня у нас зафиксировано два негативных антирекорда. Были выявлены 4 тысячи новых заболевших коронавирусом. И что еще более печально, за прошедшие сутки мы госпитализировали более 1 тысячи людей с COVID-19 в больницы. Их составляют пациенты, болеющие в средней степени или тяжело. Таким образом, по сути, мы уже вышли к пиковым значениям середины весны", – сказала она.
По ее словам, "такая резко негативная тенденция" требует от жителей Москвы собранности и более ответственного отношения к правилам безопасности. "Призываю людей из группы риска оставаться дома. А всех горожан – соблюдать простые правила: носить маску, избегать мест скопления людей, по возможности ограничить контакты", – отметила заместитель мэра.
Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом, число выявляемых случаев в последнее время растет. Всего в городе зафиксировано 311 559 случаев заражения, выздоровели 255 100 человек, умер 5 401. За сутки подтверждено 4082 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1 049 пациентов, на аппаратах ИВЛ находятся 253 человека.
Фото: ТАСС
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Москва вышла к пиковым значениям середины весны по заболеваемости коронавирусом
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