Кремль с сожалением воспринял решение Международной федерации хоккея (IIHF) лишить нашу страну права принимать матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Фото из архива ТАСС
«Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять», – заявил Песков. Он также добавил, что «Россия со своей стороны с этой федерацией находится в весьма конструктивных отношениях». Пресс-секретарь президента России подчеркнул: в России намерены и дальше эти отношения поддерживать и развивать.
При этом Песков сказал, что по теме предложения провести чемпионат на территории России «пока не было никаких инициатив от Международной федерации хоккея». «Все-таки это та организация, которая принимает решения», – отметил он.
Международная федерация хоккея на льду объявила, что аннулировала совместную заявку Беларуси и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею в этом году. Хоккейный турнир должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Организаторы чемпионата из Беларуси получат компенсации из-за лишения права провести первенство.
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Москва сожалеет о лишении Минска чемпионата мира по хоккею в 2021 году
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