Москва сожалеет о лишении Минска чемпионата мира по хоккею в 2021 году

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ТАСС

– заявил Песков. Он также добавил, чтоПресс-секретарь президента России подчеркнул: в России намерены и дальше эти отношения поддерживать и развивать.При этом Песков сказал, что по теме предложения провести чемпионат на территории Россииотметил он.Международная федерация хоккея на льду объявила, что аннулировала совместную заявку Беларуси и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею в этом году. Хоккейный турнир должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Организаторы чемпионата из Беларуси получат компенсации из-за лишения права провести первенство.