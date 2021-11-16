Московско-Брестская железная дорога сегодня отмечает 150-летие открытия движения Москва – Брест

16 октября Московско-Брестская железная дорога отмечает 150-летие. В этот день полтораста лет назад было открыто регулярное движение на участке Смоленск – Орша – Борисов – Минск – Барановичи – Брест.

Первоначально планировалось соединить Москву и Брест через Могилев, Бобруйск и Пинск. Споры были жаркие, аргументы – убедительные, но последнее слово осталось за Александром II. 11 марта 1868 года появилась высочайшая резолюция: «Исполнить по мнению меньшинства». Таким образом, железнодорожную судьбу в пользу Минска решил император. Дорогу построили в рекордно короткий срок – вдвое ранее запланированных на строительство трех лет.

В архиве хранится телеграмма из Смоленска от 16 ноября 1871 года председателю правления Московско-Брестской железной дороги Викбергу: «Открытие второго участка дороги последовало сегодня при молебствии в присутствии местных властей. Поезд товаро-пассажирский отправился Брест сейчас после молебствия. Пьем ваше здоровье».

Официальной датой открытия дороги является 16 ноября 1871 года, когда открылось регулярное движение на участке Смоленск – Орша – Борисов – Минск – Брест (632 версты), что ознаменовало окончание строительства Московско-Брестской железной дороги.

Расстояние от Москвы до Бреста поезд прямого сообщения через Минск первоначально преодолевал за 79,5 часа (почти 3,5 суток), в начале XX века – за 24 часа, а сегодня – за 13–14 часов.

Строительство вокзала станции Брест-Центральный началось в 1883-м и завершилось в 1886 году. Он стоил казне баснословных по тем временам денег – 2 миллионов рублей золотом и считался красивейшим в Российской империи. В торжественном открытии вокзала принимал участие император Александр III с императрицей Марией Федоровной.

В нынешнем году вокзал отметил 135-летие обновленным и по-прежнему красивым, он – в числе охраняемых памятников архитектуры Беларуси.

Сегодня в здании Брестского железнодорожного вокзала состоятся праздничные мероприятия по случаю открытия движения Москва – Брест 150 лет назад.

Ожидается, что участие в них примут начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, начальник Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Михаил Глазков, председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук и другие официальные лица.

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