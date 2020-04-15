Московский международный кинофестиваль перенесли на октябрь

42-й Московский международный кинофестиваль перенесен из-за пандемии нового коронавируса с апреля на октябрь. Он пройдет 1—8 октября этого года, сообщили в пресс-службе фестиваля. Ранее планировалось провести фестиваль 22—29 апреля.





"Такие даты утвердила Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), которая занимается аккредитацией международных кинофестивалей", — говорится в сообщении пресс-службы фестиваля. "Новые даты фестиваля являются оптимальными, чтобы обеспечить безопасное проведение смотра".

ММКФ — фестиваль класса "А", старейший киносмотр после Венецианского. Первый фестиваль прошел в 1935 году (он назывался тогда «Советский кинофестиваль в Москве»), однако регулярно он стал проводиться с 1959 года, с 2000 года — ежегодно.

Традиционно кинофестиваль проходил в конце июня. В 2018 году он был перенесен на апрель в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу. В прошлом году ММКФ также прошел в апреле.

Президентом кинофестиваля сейчас является председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.

В прошлом году главный приз фестиваля получил казахстанский фильм "Тренинг личностного роста" режиссера Фархата Шарипова.





