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Московский «Локомотив» добился минимальной победы над тульским «Арсеналом» в матче чемпионата России по футболу

Московский «Локомотив» прервал серию из трех поражений в чемпионате России, обыграв в матче 15-го тура тульский «Арсенал» – 1:0. Трое белорусов – «железнодорожник» Виталий Лисакович и «канониры» Валерий Громыко и Юрий Ковалев – были заявлены на эту встречу, однако остались на скамейке запасных. 

Фото: ТАСС

«Локомотив» неплохо выступает на групповом этапе текущей Лиги чемпионов, где он отобрал очки у австрийского «Зальцбурга» (2:2) и испанского «Атлетико» (1:1) и был очень близок к этому в игре против блистательной немецкой «Баварии» (1:2). Однако в РПЛ дела московской команды в последнее время шли не лучшим образом. Перед сегодняшним матчем она проиграла три встречи подряд с общим счетом 3:9.

Сегодня подопечным Марко Николича опять пришлось крайне нелегко. Из-за того, что в концовке первого тайма арбитр удалил с поля одного из ключевых защитников «Локо» Ведрана Чорлуку, «железнодорожники» целую половину поединка были вынуждены действовать в меньшинстве. Однако они все же склонили чашу весов в свою сторону.

Автором единственного гола в игре стал Антон Миранчук, который уверенно реализовал пенальти на 71-й минуте. Также стоит отметить, что на 63-й минуте сетку за спиной голкипера «Арсенала» Артура Нигматуллина всколыхнул Зе Луиш, но главный судья отменил этот гол форварда московской команды после просмотра видеоповтора: как было установлено, нападающий из Кабо-Верде подыграл себе рукой.

Также сегодня состоялись еще три встречи 15-го тура чемпионата России по футболу. «Краснодар» белорусского защитника Александра Мартыновича обыграл «Тамбов» – 1:0. Московские «Спартак» и «Динамо» поделили очки – 1:1. А грозненский «Ахмат» и «Зенит» из Санкт-Петербурга расписали еще более боевую ничью – 2:2. 

Завтра состоятся поединки ЦСКА (Москва) – «Сочи», «Ротор» (Волгоград) – «Урал» (Екатеринбург) и «Рубин» (Казань) – «Ростов». А на послезавтра запланирован заключительный матч этого тура между «Уфой» и «Химками».

На вершине турнирной таблицы находятся «Зенит» и ЦСКА, имеющие по 31 баллу, правда, у «армейцев» есть игра в запасе. А далее в топ-6 последовательно идут «Спартак» (29 очков), «Динамо» (27), «Ахмат» (24) и «Локомотив» (24).
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