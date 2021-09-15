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  2. Мошенники рассылают сообщения от имени «Белоруснефти»: обещают денежный приз

Мошенники рассылают сообщения от имени «Белоруснефти»: обещают денежный приз

Для обмана граждан мошенники стали использовать новую схему. Они сообщают, что якобы проводится акция от производственного объединения «Белоруснефть». Об этом нефтяная компания предупреждает на своем сайте.


В сети неизвестные создали страницу и опубликовали там информацию, в которой сказано, что при при условии рассылки сообщения 20 друзьям и пяти группам (чатам) можно получить денежное вознаграждение. 

– "Белоруснефть" такой акции не проводит, – сказано в сообщении предприятия. 

Информация обо всех проводимых акциях компании размещается исключительно на официальном сайте azs.belorusneft.by в разделе "Акции и предложения".

В компании призывают не переходить по подозрительным ссылкам и быть предельно внимательными в онлайн-пространстве. 
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