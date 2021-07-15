Мошенник из Минска обманом получил более 140 тысяч рублей

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Женщина планировала приобрести жилье и обратилась в одну из строительных фирм Минска. Ее сотрудник убедил клиентку, что сможет помочь ей в строительстве жилья, при чем по очень выгодной цене.На устной договоренности, под видом заключения договора займа, мошенник завладел деньгами потерпевшей, предназначенными для строительства жилья.Сумма ущерба - более 140 тысяч рублей. Известно, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности. В отношении него было возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.Видео МВД