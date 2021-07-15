Оперативники задержали 40-летнего жителя столицы, который обманом завладел крупной суммой денег. Об этом информирует Telegram-канал "Милиция Минска".
На устной договоренности, под видом заключения договора займа, мошенник завладел деньгами потерпевшей, предназначенными для строительства жилья.
Сумма ущерба - более 140 тысяч рублей. Известно, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности. В отношении него было возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
Видео МВД
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Мошенник из Минска обманом получил более 140 тысяч рублей
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