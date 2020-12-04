Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в ЮАР

Скриншот из видео
– Произошел взрыв на заводе нефтяной компании Engen, бригады экстренной помощи направляются на место инцидента, – рассказала представитель спасательной службы провинции Квазулу-Наталь Роберт Маккензи.
Радиостанция EWN передает, что известно о шести пострадавших, которые в настоящий момент находятся в больнице. Их состояние не внушает опасений, у людей наблюдаются травмы дыхательных путей, возникшие из-за едкого дыма.
Видео сильного пожара на заводских объектах телеканал eNCA опубликовал на своем портале.
Videos and pictures of a massive fire at the Engen refinery in Durban South coming through. This follows an explosion there. Emergency services personnel are at the scene. #eNCA pic.twitter.com/CMWVlNYKWt— Dasen Thathiah (@DasenThathiah) December 4, 2020