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  2. Мощное полнолуние 27 апреля: астролог объясняет, чему нужно уделить внимание в этот период

Мощное полнолуние 27 апреля: астролог объясняет, чему нужно уделить внимание в этот период

Астропсихолог Елена Осипенко объяснила, что приближающееся полнолуние будет значимым потому, что оно пройдет на минимальном расстоянии от Земли. По ее предположениям, космическое явление может сильно повлиять на людей. 


Полезной информацией астролог поделилась на своем YouTube-канале.

Специалист назвала полнолуние красивым, но сложным для нас всех явлением. Она добавила, что точная фаза новолуния – 27 апреля в 6:33 (МСК). Оно пройдет в знаке Скорпиона: главная задача все переосмыслить, освободиться от ненужного, продолжить свой путь в хорошем расположении духа. 

– Периоды точных полнолуний и новолуний постоянно сменяют друг друга. Это важная часть нашего пути. Эти явления помогают нам разобраться в особенностях того или иного месяца и дают подсказки, как лучше его прожить, – обозначила она. 

По словам Елены Осипенко, в 2021 году будет и еще одно полнолуние, которое произойдет на минимальном расстоянии от Земли. Его следует ожидать 26 мая. 

– Все мы устали от пандемии, нервы у многих уже действительно на пределе. А во время полнолуния возможны всплески эмоций. Я советую контролировать это и не позволять себе срываться на близких людях, - рассказала она. 

Как пояснила эксперт, с точки зрения астрологии Солнце и Луна в эти дни будут противостоять друг другу. Поэтому мы можем ощущать внутренний конфликт на уровне чувств и эмоций. 

Специалист также обозначила, что во время полнолуния возможны головные боли. Она призывает не винить Луну: болеть может то, что давно живет внутри нас. 

Астролог перечислила основные правила, о которых не стоит забывать в полнолуние:

Не стоит злоупотреблять алкоголем, очень важно быть внимательными, находясь за рулем или переходя проезжую часть. Также нужно не упускать из вижу своих детей: они могут быть чересчур активны. Если у вас есть внутренний конфликт, то в полнолуние он проявится со всей своей силой. Если страхи дадут о себе знать, не нужно их подавлять. В это время очень хорошо делать практики и медитации: результат будет эффективный. Если вы не имеете внутреннего конфликта, то период полнолуния будет наполнен позитивом, – объяснила Елена Осипенко. 

Она также добавила, что в полнолуние человеческая душа испытывает максимальное беспокойство. В это полнолуние Солнце будет находиться в свободолюбивом Тельце, вместе с этим свою энергию будут проявлять независимые Уран и Венера. По словам астролога, каждое полнолуние задает тон следующим 15 дням до наступления периода растущей Луны.  

– Данное полнолуние ставит перед нами задачу найти равновесие между духовным и материальным мирами. Я советую изучать новое, правильно питаться, общаться с близкими по духу людьми, – пояснила Елена Осипенко. 

Она отметила, что период новолуния будет удачным для тех людей, которые празднуют день рождения с 24 по 30 апреля, с 27 октября по 2 ноября, с 27 июля по 2 августа и с 24 по 29 января.  

Фото: pixabay.com
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