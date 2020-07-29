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Момент пожара на Комаровке попал на видео

Возгорание павильона на столичном рынке произошло днем в среду, рассказали в МГУ МЧС.

Пожар павильона на столичной Комаровке попало на видео, его опубликовали минские спасатели.

Как выяснилось раннее, пожаре в торговом павильоне по улице Кульман, 5б случился днем в среду. В итоге пожар повредил имущество и подвесной потолок в павильоне №17 и подвесной потолок смежного торгового павильона.

- Причина пожара - устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – короткое замыкание электропроводки потолочного светильника, - добавила пресс-секретарь Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

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