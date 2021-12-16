Молодые специалисты, начинающие карьеру на селе, имеют больше шансов на продвижение – Пенин

Молодые специалисты, начинающие свой трудовой путь на селе, имеют больше шансов на продвижение. Такое мнение высказал сегодня в Лепеле на встрече с молодыми специалистами заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин.





По его словам, это обусловлено укладом жизни в небольших населенных пунктах:

– Каждому молодому специалисту здесь уделяется больше внимания со стороны местных органов власти. Наряду с этим и его достижения, успехи, энтузиазм в работе более заметны и ценны. Поэтому шансов быстрее проявить себя больше.

В Лепеле сегодня прошел районный молодежный форум «Наша молодежь – старт в будущее». Его участниками стали более 40 молодых специалистов, прибывших в район. Разговор с молодежью руководства района состоялся в формате диалоговой площадки. Помимо этого ребята посетили Лепельский лесхоз и ряд организаций района, где ознакомились с их работой, условиями труда и получили первые впечатления о месте, где им предстоит начинать свой трудовой путь.

Фото предоставлено газетой "Лепельскi край"

