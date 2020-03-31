Молодежь Пуховичского района присоединяется к солидарной ответственности за здоровье пожилых людей

Кабинет Пуховичского райкома БРСМ теперь с 9 до 18 никогда не пустует. Дежурные ждут звонков на горячую линию по оказанию помощи в доставке продуктов питания, лекарств или средств первой необходимости пожилым людям. Молодежь района присоединяется к солидарной ответственности за здоровье престарелых, одиноких, инвалидов.

Пока вся молодежная жизнь перешла в онлайн. Алена Мазаник, исполняющая обязанности первого секретаря, к такой пассивности не привыкла. Волонтерство ее стихия со студенческих времен в Белгосуниверситете культуры и искусств. Будучи директором Руденского Дома культуры стала своеобразным медиумом между ребятами-добровольцами из университета и местной школой-интернат, где они были частыми гостями.

Координирует деятельность молодежных активистов инспектор районной соцслужбы Оксана Потапенко. Добровольцы БРСМ взяли контакты из базы ТЦСОН, закупили маски, дезсредства и антисептики и решили раздавать престарелым и одиноким. Обзвонили несколько человек, заодно поговорив по душам. Иван Петрович Задоров из Новополья устроил чуть ли не вечер воспоминаний. Но узнав, что ребята готовы приехать из Марьиной Горки, поблагодарил: “Не надо издалека ехать. Есть кому принести необходимое”.

Еще несколько человек нуждались скорее в общении, чем в конкретной помощи. Волонтеры понимают: выслушать человека – это тоже поддержка. Психоэмоциональная. Столкнулись ребята и с такой проблемой: у многих пенсия поступает на карточку. Соцработников в деревнях и в городских дворах знают в лицо, им доверяют, а волонтеры пока люди посторонние, и даже их благие намерения могут вызвать беспокойство у пожилых. Испрашивать пин-код они не имеют права. Как и навязывать свою помощь.

Чета Кульбицких из Тальки согласилась на визит волонтеров. Детей у них нет, у обоих супругов тяжелые болезни. Из-за распространения вирусной инфекции Наталья Александровна не смогла планово лечь в больницу. Лекарства нужны постоянно – ингаляторы и таблетки, чтобы купировать астматические приступы. У Сергея Владимировича больные ноги. Хозяин весело приветствует Алену Мазаник и Олега Якушева, которые предварительно облачились в маски и перчатки, обработали руки:

-- Были и мы молодыми. Когда-то сам за три года вот этот дом построил. Всю жизнь отработал путейцем и машинистом на железной дороге, теперь помогает Минская дистанция пути. Еще в начале эпидемии привезли маски и мыло. Не так давно взяли услуги соцработника, с Наташей проще стало жить. Председатель Блужского сельсовета Владимир Владимирович Дубина помогает.

-- В хорошем смысле круговая порука, -- замечает Алена, вручает Наталье Александровне антисептик и лекарство, и ребята спешат покинуть дом. Для безопасности хозяев. Ни у кого нет паники, но есть разумная осторожность. -- Пенсионеры и инвалиды -- самая уязвимая категория граждан. Так что, считаю, делаем действительно общее благое дело.

Вслед за волонтерами к Кульбицким заглядывает их соцработник Наталья Дольчик, которая принесла ксерокопии необходимых документов. Получает заказ на очередное лекарство и спешит к другим своим подопечным:

-- Их у меня семеро в Тальке и Демьяновке. Просят помочь с доставкой молока и хлеба другие сельчане. Никому не отказываю, порой тащу из Марьиной Горки на электричке по три сумки.

Домой в Марьину Горку ее везет Алена Мазаник, кстати на личном автомобиле. Пока в молодежном отряде пять добровольных помощников. В том числе Олег Якушев. Он из многодетной семьи, знает, что такое взаимовыручка. Легок на подъем, если надо кому-то помочь. Первый волонтерский опыт приобрел на Чемпионате мира по футболу в Сочи. Одновременно учится в Мозырском педуниверситете имени И.П. Шамякина на факультете физической культуры и работает преподавателем-организатором в Марьиногорской гимназии:

- Перевелся на индивидуальный график учебы, так как средний балл высокий и работаю по специальности. Благодаря нашим преподавателям, которые стремятся, чтобы мы получали как можно больше практический навыков, идет дистанционное обучение. Приезжаю только на зачеты и экзамены, на защиту рефератов. Если все выполняю вовремя и хорошо, то индивидуальный план продлевают. С третьей четверти учебного года начал работать в Марьиногорской гимназии, и включился в общественные дела.

Сейчас на паузе массовые мероприятия. Кроме посадки деревьев в рамках Недели леса. Пуховичские волонтеры озеленяли территорию Александроневского храма в Марьиной Горке, в субботу собираются садить лес.

Уханьский патоген закрывает на карантин города и целые страны. Но на фоне глобальных проблем люди не забывают о здравом смысле, не поддаются панике. Они объединяются в противостоянии общей опасности.

Кстати, работники территориальных центров соцобслуживания совместно волонтерами движения “Доброе сердце” раздают дезсредства и антисептики одиноким и пожилым в Борисове и Слуцке. Волонтерские отряды организованы во всех районах Минской области.