Молодежь Гродненщины хочет принимать более активное участие в политической жизни страны

Возможности для самореализации и социальные гарантии обсудили на молодежной диалоговой площадке в Лиде. Во Дворце культуры собрались молодые специалисты лидских предприятий, депутаты разных уровней, учителя, экономисты, учащиеся колледжей. Присутствующие эксперты отметили: именно формат круглых столов позволяет вести равноценный диалог, поднимать действительно волнующие вопросы. Самые важные и полезные из них в будущем станут основой для обсуждения на Всебелорусском народном собрании. Именно оно определит траекторию движения страны, ответит, каким оно будет в новой вехе развития.
Молодые лидчане актуализировали проблему первого трудоустройства для выпускников вузов как платной, так и бесплатной форм обучения. Озвучивались проекты по развитию предпринимательской активности молодежи, выдвигались инициативы о том, как принести пользу обществу, находясь во Всемирной паутине.
Педагог-организатор средней школы № 9 города Лиды Ольга Козич представила интересы учащейся молодежи:
– Предлагаю активизировать совет ученического самоуправления через Молодежный парламент, – обратилась к присутствующим спикерам девушка. – Хотелось бы более тесно сотрудничать с депутатами разных уровней. На данный момент наш совет функционирует в одностороннем порядке, то есть мы попросту доводим информацию о проведении каких-то акций и флешмобов. На мой взгляд, было бы неплохо наладить двустороннюю связь. Лично меня волнует то, что наши школьники далеки от участия в политической жизни страны в стенах учебного заведения. Работаю уже второй год. Был опыт, когда наше ученическое самоуправление организовало своеобразные школьные выборы, наподобие выборов в Президенты. Дети были в восторге от значимости происходящего. Важно, чтобы ребята уже с детства понимали, что такое быть настоящим гражданином своей страны. Повзрослев, они будут лучше понимать, насколько важен голос каждого человека в принятии того или иного решения. И эта работа должна быть налажена в нужном русле со школьной скамьи.
Для заместителя председателя Гродненского облисполкома Виктора Пранюка это уже третья по счету молодежная площадка, на которой он принимает участие в качестве эксперта:
– Диалоговые площадки развернулись в крупных городах Гродненщины – Гродно и Лиде. Хочется отметить высочайшую активность гродненской молодежи, которая хочет участвовать в жизни своего города, области, республики. Было очень много предложений, связанных с механизмами участия молодых людей в принятии важных политических решений для нашей страны. Важно, что после окончания каждой из прошедших диалоговых площадок большинство участников выходили с единым мнением: все предлагаемые новшества должны нести позитивные изменения, способствовать развитию и укреплению государства. Мы видим, что выросло новое поколение белорусов, которое поднимает ряд вопросов, имеющих серьезную значимость. Наша молодежь хочет видеть некую конечную прогнозируемую модель государства, чтобы к моменту, когда нужно будет сделать выбор, – у каждого было бы сформировано правильное мнение.
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Молодежь Гродненщины хочет принимать более активное участие в политической жизни страны
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