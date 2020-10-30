Молодежь Гродненщины хочет принимать более активное участие в политической жизни страны

Молодые лидчане актуализировали проблему первого трудоустройства для выпускников вузов как платной, так и бесплатной форм обучения. Озвучивались проекты по развитию предпринимательской активности молодежи, выдвигались инициативы о том, как принести пользу обществу, находясь во Всемирной паутине.представила интересы учащейся молодежи:– обратилась к присутствующим спикерам девушка.Дляэто уже третья по счету молодежная площадка, на которой он принимает участие в качестве эксперта: