Молдова объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

В Молдове с 10 сентября по 30 октября будет действовать режим чрезвычайного положения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Рост заболеваемости наблюдается во всех районах страны. Об этом заявила министр здравоохранения республики Алла Немеренко, передает «Sputnik Молдова».
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В указанный период по всей стране усилят противоэпидемические меры. Так, жителям старше 18 лет можно будет посещать общественные мероприятия, только имея сертификат о прохождении вакцинации или справку о перенесенном COVID-19 за последние полгода.
Она также добавила: в ближайшие 5 дней власти страны обсудят план борьбы с вирусом.
По актуальной информации, с начала пандемии коронавирусом в Молдове заразились более 272 тысяч человек. Скончались почти 6,5 тысячи человек. Полный курс вакцинации от заболевания прошли около 570 тысяч человек или около 20% населения.