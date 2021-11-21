Мокрый снег, дожди, до +5 ℃: какая погода установится в областных центрах Беларуси 22 ноября

Минск

Брест

Витебск

Гомель

Гродно

Могилев

В столице начало недели ознаменуется стабильной погодой: будет облачно с прояснениями и без осадков. Вероятность их выпадения ночью есть, но небольшая: 5-10%. Температура воздуха как днем, так и ночью составит -1.. +1 ℃.В городе над Бугом 22 ноября будет преобладать облачная погода, без существенных осадков. Столбики термометров и ночью, и днем покажут от трех до пяти градусов тепла.Несмотря на то, что будет облачно с прояснениями, ночью в Витебске синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь и мокрый снег. А вот днем, как ожидается, будет без осадков. Ночью подморозит: -2.. -4 ℃. Днем воздух прогреется до +1 ℃.В Гомеле в понедельник будет преобладать облачная погода. Ночью ожидается небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков. И ночью, и днем в областном центре температура воздуха будет колебаться в диапазоне +2.. +4 ℃.Облачно с прояснениями. Ночью – без существенных осадков, днем – без них вовсе. Что касается температуры воздуха, ночью она составит 0..+2 ℃, днем – +1..+3 ℃.Также облачно с прояснениями. Ночью, как и в Витебске, обещают небольшой кратковременный дождь и мокрый снег, днем будет без осадков. Температура воздуха и ночью, и днем будет одинаковой: -1..+1 ℃.