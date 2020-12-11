Врач Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» перечислил продукты, которые не рекомендуется есть на ужин, сообщает Lenta.ru.
Так, по словам специалиста, для вечернего приема пищи не подходят колбасы, соленья, различные маринады, продукты переработки мяса и белый хлеб. Гинзбург объяснил, что маринады и соленья задерживают в организме жидкость, поэтому те, кто едят их на ужин, встают утром с отеками и опухшим лицом.
Многими любимые колбасы, помимо того что содержат много соли, еще и раздражают желудок. Употребляя данный продукт на ужин, человек рискует получить поверхностный гастрит.
Михаил Гинзбург также рассказал, почему не стоит употреблять на ужин белый хлеб. По его словам, это продукт с высоким гликемическим индексом, и если мы съедаем его перед сном, то уходим спать с высоким уровнем инсулина. Это впоследствии может привести к развитию артериальной гипертонии и некоторых опухолей. Кроме того, специалист подчеркнул, что подобные инсулиновые удары снижают уровень сахара в крови, что может привести к беспокойному сну и внезапному пробуждению с чувством голода.
Фото: pixabay.com
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"Могут вызвать гипертонию и опухоль": врач перечислил самые вредные продукты для ужина
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