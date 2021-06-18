Существует мнение, что травмированные пигментированные образования на коже, например, родинки, могут привести к онкологии. В эфире программы "О самом главном" Александр Мясников – российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий – успокоил телезрителей и отметил, что опасность поврежденных невусов сильно преувеличена.
По словам специалистов, риски перерождения родинки в рак очень низкие, практические нулевые.
– Однако если родинка находится в месте, которое постоянно соприкасается с ремнем или лямкой и травмируется из-за этого, невус начнет увеличиваться. И чем больше он будет становиться и приобретать нетипичный вид, тем выше будут шансы перерождения, – обратил внимание Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
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Могут ли травмированные родинки переродиться в рак? Ответил медик
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