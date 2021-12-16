Могилевскую детвору приглашают на квест «В гостях у Дедушки Мороза»

Мероприятие пройдет сегодня на базе молодежного центра «Палитра» многопрофильного центра по работе с детьми и молодежью «Юность». А приглашают на праздничный квест детей из малообеспеченных семей. На встречу с ними кроме Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей придут председатель Могилевского городского Совета депутатов Максим Гурин, заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко, председатель городского родительского актива, представитель республиканского движения «Патриоты Беларуси» Игорь Круталевич, начальники отделов горисполкома.

Для детишек подготовлены отличная развлекательная программа, множество квестов, мастер-классов. Будут хороводы у елки, танцы и, конечно, много подарков. Мероприятие стартует в 16:00.

А резиденция Деда Мороза открылась здесь два дня назад и будет работать ежедневно с 11:00 до 14:00.

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