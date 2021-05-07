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Могилевские спасатели душевно поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны и пожарной службы Андрея Семеновича Моисеева

Этим летом могилевчанину Андрею Семеновичу Моисееву исполнится 97 лет. До торжества еще несколько месяцев, а День Победы – совсем скоро. С праздником сегодня тепло поздравили ветерана Великой Отечественной войны и пожарной службы могилевские спасатели. Под окнами квартиры заслуженного человека, проживающего в пятиэтажке на бульваре Юбилейном, духовой оркестр областного управления МЧС исполнил его любимые «День Победы», «Три танкиста», марш «Прощание славянки». Под звуки музыки представители Могилевского областного управления МЧС, городского отдела по ЧС, горисполкома, Администрации Ленинского района Могилева, предприятий вручили ветерану цветы и подарки.


Тронутый таким вниманием, Андрей Семенович сердечно благодарил за поздравления и в свою очередь желал всем мирного неба над головой.

Он, как никто другой, знает цену мирной жизни: во время Великой Отечественной войны участвовал в битве за Сталинград, освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию. Механик-водитель знаменитого танка Т-34, а затем тяжелого танка ИС-2, четырежды был ранен, в том числе один раз – очень тяжело.

 Дважды меня заочно похоронили родные, – вспоминает ветеран. – Но я выжил назло врагу, вернулся домой. И еще 22 года проработал в пожарной службе.



За Сталинград Андрей Семенович Моисеев удостоен ордена Отечественной войны II степени. Он ему очень дорог, как и медаль «За боевые заслуги», другие боевые награды.

Здоровья, долголетия, бодрости духа желали сегодня ветерану присутствующие на торжестве земляки.

 Жизненный путь Андрея Семеновича  – это часть нашей общей истории, – отметил заместитель начальника Могилевского областного управления МЧС Владимир Гореликов. – К сожалению, с каждым годом все меньше ветеранов разделяют с нами радость победной весны. И мы должны сделать все возможное, чтобы жизнь тех, кто живет с нами рядом, была спокойной и радостной, чтобы они всегда были окружены вниманием и заботой. Наш долг  – увековечить их имена, сохранить правду о мужестве и самоотверженности этих людей. Это будет самым лучшим памятником нашей Великой Победе! Уверен, эти традиции продолжат наши дети, внуки, правнуки. Мы никому не позволим переписать страницы истории и будем стремиться стать достойными наших дорогих ветеранов.







Фото Могилевское областное управление МЧС
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