Могилевские спасатели душевно поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны и пожарной службы Андрея Семеновича Моисеева

Тронутый таким вниманием, Андрей Семенович сердечно благодарил за поздравления и в свою очередь желал всем мирного неба над головой.Он, как никто другой, знает цену мирной жизни: во время Великой Отечественной войны участвовал в битве за Сталинград, освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию. Механик-водитель знаменитого танка Т-34, а затем тяжелого танка ИС-2, четырежды был ранен, в том числе один раз – очень тяжело.– вспоминает ветеран.За Сталинград Андрей Семенович Моисеев удостоен ордена Отечественной войны II степени. Он ему очень дорог, как и медаль «За боевые заслуги», другие боевые награды.Здоровья, долголетия, бодрости духа желали сегодня ветерану присутствующие на торжестве земляки.– отметилФото Могилевское областное управление МЧС