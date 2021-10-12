Могилевские милиционеры помогают медикам доставлять пожилым пациентам рецепты на дом

Чтобы в период роста заболеваемости коронавирусной инфекцией людям в возрасте лишний раз не пришлось посещать медучреждения, Могилевская поликлиника МВД и УВД Могоблисполкома проводят совместную акцию по доставке таким пациентам заранее выписанных рецептов на дом.





Все на добровольной основе. Многие молодые милиционеры захотели помочь врачам и своим старшим товарищам, по сути, в качестве волонтеров, оперативно передавая необходимые лекарственные рецепты, в том числе и в сельские районы.

Во время перового такого мероприятия правоохранители развезли рецепты 15 ветеранам. Пенсионеры были приятно удивлены и очень благодарны за такую помощь, отметили в отделении информации и общественных связей УВД Могоблисполкома, ведь это экономит много времени, но в первую очередь – снижает риск возникновения заболеваний при нахождении в местах массового скопления людей. Они искренне благодарили милиционеров, а те, в свою очередь, желали пожилым людям крепкого здоровья.





– Наши врачи и средний медперсонал доставляют рецепты пожилым людям по пути на другие визиты, которых сейчас закономерно стало больше, – рассказывает начальник медицинской службы Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел по Могилевской области подполковник милиции Олег Котляренко. – При этом ежедневно две бригады медучреждения дополнительно выезжают для осмотра на дому пациентов с COVID-19 и контактов первого уровня. Поэтому мы благодарны УВД Могилевского облисполкома, что в это непростое время оно нашло дополнительные силы и пришло нам на помощь.





По словам Олега Олеговича, бумажный рецепт все еще обязателен для лекарственных средств, выписываемых по льготе, и психотропных препаратов:

– Что касается рецептов за полную стоимость, также называемых «белыми», то практикуем их дистанционную выписку на пластиковую карту электронных рецептов. Пациент по телефону информирует врача о необходимости выписки препарата для постоянного приема, медицинский работник в несколько кликов мышкой выписывает электронный рецепт и отправляет его в электронную базу данных. Проходит всего 5 минут, и лекарство по предъявлении пластиковой карты можно получить в любой аптеке. Чтобы получить саму пластиковую карту электронного рецепта, нужно обратиться в регистратуру поликлиники с паспортом, после чего приходить в учреждение здравоохранения за лекарствами для постоянного приема больше не понадобится. Это позволит не только сэкономить время пациента, избежать ненужных визитов, но и уменьшить очереди к врачам.

Фото Вадима Клюшника