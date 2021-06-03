Могилевские эксперты завершили судебные экспертизы в деле об убийстве

В ходе проведения дактилоскопической экспертизы изъятых следов рук эксперты установили, что все следы рук оставлены мужчинами, находившимися в гостях у погибшего, в том числе обвиняемым.– рассказала Ирина Рачковская.Также по результатам психолого-психиатрической экспертизы установлено, что в момент инкриминируемого ему деяния обвиняемый мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.Результаты судебных экспертиз направлены в Следственный комитет для приобщения к материалам уголовного дела.Фото предоставлено управлением Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области