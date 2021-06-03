Ряд экспертиз по уголовному делу об убийстве 52-летнего могилевчанина провели судебные эксперты управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области. Главный специалист по работе со СМИ управления Ирина Рачковская напомнила, что тело жителя областного центра с ножевым ранением в области сердца было найдено в его квартире в январе текущего года:
– Установлено, что накануне компания мужчин распивала там спиртные напитки. Следователем при содействии специалиста ГКСЭ изъяты 23 следа рук, следы крови и иные объекты. Могилевский межрайотдел Следственного комитета возбудил по данному факту уголовное дело. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции по горячим следам установили личности гостей. Одному из них – неработающему, ранее судимому 45-летнему жителю Могилева –следователями предъявлено обвинение в совершении убийства.
В ходе проведения дактилоскопической экспертизы изъятых следов рук эксперты установили, что все следы рук оставлены мужчинами, находившимися в гостях у погибшего, в том числе обвиняемым.
«Судебными экспертами установлено, что биологический материал на изъятых объектах с высокой степенью вероятности происходит от генотипа задержанного, следы на окурках образованы за счет смешения биологического материала погибшего и обвиняемого», – рассказала Ирина Рачковская.
Также по результатам психолого-психиатрической экспертизы установлено, что в момент инкриминируемого ему деяния обвиняемый мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
Результаты судебных экспертиз направлены в Следственный комитет для приобщения к материалам уголовного дела.
Фото предоставлено управлением Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области
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Могилевские эксперты завершили судебные экспертизы в деле об убийстве
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