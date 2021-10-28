За девять месяцев этого года Могилевская таможня перечислила в бюджет 597 миллионов рублей

За январь – сентябрь могилевские таможенники выпустили товаров более чем по 134 тысячам деклараций, что на 12% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

98,2% партий товаров, помещаемых под процедуру таможенного транзита, выпущено менее чем за 10 минут, а общая сумма перечислений в республиканский бюджет составила 597 миллионов рублей. Об этом говорилось на совещании по подведению итогов работы, проходившем в Могилевской таможне.

Было отмечено, что качественное и быстрое оформление товаров – ключевой фактор при оценке развития таможенной системы, а оптимизация методов совершения таможенных операций – одна из приоритетных задач на четвертый квартал.