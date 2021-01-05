Могилевчанка украла из квартиры знакомой деньги

, – рассказали в УВД Могилевского облисполкома.Правоохранители выяснили, что деньги взяла 24-летняя нигде не работающая приятельница заявительницы, ранее уже неоднократно судимая за мошенничество. Девушка пришла к своей подруге, и когда хозяйка квартиры отлучилась, любопытная гостья заглянула в стоящий на полу чемодан. Она незаметно забрала наличные, потом попрощалась и ушла. Валюту девушка поменяла на белорусские рубли и купила себе спиртные напитки. Она устроила вечеринку со своими приятелями.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Следователями дана правовая оценка.Сотрудники Ленинского РОВД Могилева предупреждают граждан о последствиях распития спиртных напитков с подозрительными гражданами.– предупредили в ведомстве.