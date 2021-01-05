Жительница облцентра украла у своей подруги деньги в иностранной валюте, сообщает БЕЛТА.
– В ОДС Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратилась 51-летняя местная жительница. Она сообщила, что из ее квартиры были похищены деньги. Наличность на общую сумму в $ 350 пропала из чемодана, стоящего в одной из комнат, – рассказали в УВД Могилевского облисполкома.
Правоохранители выяснили, что деньги взяла 24-летняя нигде не работающая приятельница заявительницы, ранее уже неоднократно судимая за мошенничество. Девушка пришла к своей подруге, и когда хозяйка квартиры отлучилась, любопытная гостья заглянула в стоящий на полу чемодан. Она незаметно забрала наличные, потом попрощалась и ушла. Валюту девушка поменяла на белорусские рубли и купила себе спиртные напитки. Она устроила вечеринку со своими приятелями.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Следователями дана правовая оценка.
Сотрудники Ленинского РОВД Могилева предупреждают граждан о последствиях распития спиртных напитков с подозрительными гражданами.
– Старайтесь тщательнее выбирать круг своего общения, приглашать домой только проверенных знакомых и приятелей. Не оставляйте в открытом доступе денежные средства, ювелирные изделия и другие дорогие вещи. Помните, что сохранность вашего имущества зависит от вас самих, – предупредили в ведомстве.
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Могилевчанка украла из квартиры знакомой деньги
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович