Могилевчанин, запутавшись в долгах, инсценировал кражу

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева за помощью обратился 28-летний могилевчанин. Он утверждал, что неизвестный разбил стекло водительской двери его автомашины, припаркованной в ночное время вблизи одного из домов по улице 30 лет Победы. Злоумышленник якобы похитил лежащий внутри салона кошелек, в котором было 2100 долларов и 150 рублей. Общую сумму ущерба оценили в 5382 рубля.

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Официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова рассказала:

– Сотрудникам отдела уголовного розыска удалось оперативно разыскать мужчину, который разбил стекло автомобиля, но открывшиеся подробности удивили правоохранителей. Могилевчанин признался, что разбить стекло его попросил сам владелец транспортного средства. Оказалось, что последний долгое время находился в затруднительном финансовом положении – брал деньги в долг у знакомых, но не мог вовремя вернуть. Окончательно запутавшись в долгах, он уже и не помнил, кому из приятелей отдавал деньги, позаимствованные у других. Легкое решение проблемы неожиданно пришло в голову: мужчина решил инсценировать кражу из автомобиля, тем самым отсрочив сроки оплаты долгов.

Своему приятелю он об истинном положении вещей не сообщил, попросив о «медвежьей услуге» и заверив, что никто о разбитом стекле не узнает. Сам же пришел к правоохранителям с просьбой найти злоумышленника, похитившего деньги, которые перед этим сам и забрал из автомобиля.

Уголовное дело по факту кражи было прекращено. По словам временно исполняющего обязанности по должности начальника отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева подполковника милиции Сергея Лялькова, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос.