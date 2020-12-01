Модель Vogue обвиняется в убийстве мужа

Трагедия произошла во время их совместной поездки в Санкт-Петербург. По предварительным данным, 26-летняя модель и ее супруг приехали в культурную столицу на выходные. Там они поругались, и мужчина попытался избить девушку. Судакова схватила нож и нанесла удары, от которых мужчина скончался.
В ходе опроса задержанная рассказала, что муж часто ее ревновал, а в день убийства решил «отомстить». Он привел в съемное жилье незнакомую девушку и начал открыто с ней флиртовать на глазах модели. Когда сцена стала совсем неловкой, гостья ушла, а между парой разгорелся очередной конфликт, в ходе которого мужчина и попытался избить жену.
После случившегося Судакова вызвала скорую помощь. Она попыталась самостоятельно оказать первую помощь мужу, однако безрезультатно.
На данный момент девушка находится под стражей. Ей грозит до 15 лет колонии.
Мать модели утверждает, что это был несчастный случай.
Фото: Super.ru