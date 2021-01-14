Модель раскрыла способ выглядеть подтянуто на фото

Девушка призналась, что страдает от некоторых особенностей своей фигуры: у нее широкие бедра и целлюлит на ногах и ягодицах. Она старается загружать только те фото, на которых получается лучше всего, а чтобы такие фото получились, у нее есть секретный способ.
Для того чтобы сделать удачный снимок, необходимо выставить одну ногу вперед и напрячь мышцы живота. По словам модели, такие действия кардинально меняют внешний облик. Кроме того, вытянутую ногу нужно тянуть вперед, чтобы бедра имели развернутый вид и еще сильнее подчеркивали пресс.
Фото: instagram.com/jadetunchy