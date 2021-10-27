Мобильные датчики скорости в Минске 27 октября будут работать более чем на 10 участках

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В ГАИ пояснили, что большая часть датчиков будет работать с 12:00 до полуночи, а еще несколько – с 20:00 до 3:00.С полудня датчики будут работать на следующих участках: ул. Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч); пр. Независимости, 131/2 (60 км/ч); пр. Партизанский, 75 (60 км/ч); ул. Орловская, 80 (60 км/ч); пр. Пушкина, 55 (60 км/ч); пр. Независимости – ул. Фогеля (80 км/ч); 19-й км МКАД (90 км/ч); ул. Притыцкого, 38 (60 км/ч); ул. Ташкентская в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч); ул. Денисовская в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч).Мобильные контролеры, следящие за скоростью до трех ночи, будут включены на участках ул. Московская, 8 со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (60 км/ч).В ГАИ просят автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения.