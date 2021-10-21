Мобильные датчики контроля скорости 21 октября будут работать на 12 участках в Минске

С 12:00 до 24:00 устройства будут фиксировать скорость на следующих участках: ул. Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), пр. Независимости, 131/2 (водители могут передвигаться со скоростью не более 60 км/ч), пр. Партизанский, 75 (60 км/ч), ул. Орловская, 80 (здесь действует скоростное ограничение 60 км/ч), пр. Пушкина, 55 (60 км/ч), пр. Независимости – ул. Фогеля (максимальная разрешенная скорость составляет 80 км/ч), 19-й км МКАД (90 км/ч), ул. Притыцкого, 38 (60 км/ч), ул. Ташкентская в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч) и ул. Денисовская в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч).С 20:00 до 03:00 мобильные датчики будут работать на ул. Московская, 8, со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (на данном участке действует скоростное ограничение 50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (максимальная разрешенная скорость составляет 60 км/ч).Госавтоинспекция просит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.