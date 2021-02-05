Министерство по налогам и сборам планирует усилить ответственность за выдачу зарплат работникам в конвертах, сообщил глава этого ведомства Сергей Наливайко на заседании коллегии МНС, сообщает БЕЛТА.
– В ближайшее время в рамках внедряемой системы управления рисками мы должны определить самые эффективные механизмы выявления скрытых доходов и комплекс мер по их минимизации. Нужно пересмотреть наш опыт и обозначить предложения по совершенствованию законодательства, в том числе предусматривающие усиление ответственности и работодателей, и работников, согласных работать в теневой экономике, – обратил внимание глава ведомства Сергей Наливайко.
Министр напомнил, что с 2021 года Налоговый кодекс дополнен положениями, направленными на стимулирование физлиц к раскрытию информации о работодателях, которые не обеспечивают прозрачность оплаты труда.
– Особо актуальным это направление в работе налоговых органов становится в свете поручения Главы государства о пресечении фактов выплаты зарплаты в конвертах и наведении порядка в этой сфере, – отметил Сергей Наливайко.
По словам министра, главный источник для выплаты зарплаты в конвертах – скрытая выручка. Многие организации, где зарплата ниже минимального уровня (что минимизирует их обязательства по подоходному налогу), – в розничной торговле и сфере услуг.
Фото: pixabay.com
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МНС предлагает ужесточить ответственность за выдачу зарплат в конвертах
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