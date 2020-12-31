МНС пояснило изменения по НДС на лекарства и продтовары с 1 января

На ряд продовольственных товаров и товаров для детей предусмотрена ставка НДС в размере 20% вместо применявшейся до этого ставки 10%. На лекарственные средства, отдельные медицинские изделия устанавливается ставка НДС в размере 10%. Ранее названные товары освобождались от налога на добавленную стоимость.Применение ставки НДС в размере 10% будет зависеть от регистрации лекарственных средств, медицинских изделий в соответствующих государственных реестрах (включая регистрацию в ЕАЭС по правилам союза).Новый порядок исчисления применяется в отношении товаров, отгруженных с 1 января 2021 года.Стоимость остатков товаров необходимо привести в соответствие с законодательством не позднее 1 февраля в части включения в них НДС в необходимой сумме.