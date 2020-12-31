Порядок взимания НДС на определенные товары меняется в Беларуси с 1 января следующего года, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр Министерства по налогам и сборам.
На ряд продовольственных товаров и товаров для детей предусмотрена ставка НДС в размере 20% вместо применявшейся до этого ставки 10%. На лекарственные средства, отдельные медицинские изделия устанавливается ставка НДС в размере 10%. Ранее названные товары освобождались от налога на добавленную стоимость.
Применение ставки НДС в размере 10% будет зависеть от регистрации лекарственных средств, медицинских изделий в соответствующих государственных реестрах (включая регистрацию в ЕАЭС по правилам союза).
Новый порядок исчисления применяется в отношении товаров, отгруженных с 1 января 2021 года.
Стоимость остатков товаров необходимо привести в соответствие с законодательством не позднее 1 февраля в части включения в них НДС в необходимой сумме.
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МНС пояснило изменения по НДС на лекарства и продтовары с 1 января
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Фото: Павел БОГУШ