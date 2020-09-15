МНС напоминает физлицам о необходимости уплатить имущественные налоги до 16 ноября

Так как установленный срок уплаты сбора 15 ноября приходится на выходной день, то согласно ст. 4 Налогового кодекса срок уплаты сбора переносится на ближайший следующий рабочий день – 16 ноября.Если физическое лицо не получило извещение на уплату, следует обратиться в налоговую по месту нахождения объекта недвижимости, в том числе земельного участка, для уточнения сумм налогов.Уплатить налоги можно через отделения банков, почтовые отделения, сельские (поселковые) Советы депутатов, налоговые органы, а также через интернет-банкинг.