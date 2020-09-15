Министерство по налогам и сборам напоминает физическим лицам – плательщикам имущественных налогов, что срок уплаты налога на недвижимость и земельного налога за 2020 год истекает 16 ноября 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-центре МНС.
Так как установленный срок уплаты сбора 15 ноября приходится на выходной день, то согласно ст. 4 Налогового кодекса срок уплаты сбора переносится на ближайший следующий рабочий день – 16 ноября.
Если физическое лицо не получило извещение на уплату, следует обратиться в налоговую по месту нахождения объекта недвижимости, в том числе земельного участка, для уточнения сумм налогов.
Уплатить налоги можно через отделения банков, почтовые отделения, сельские (поселковые) Советы депутатов, налоговые органы, а также через интернет-банкинг.
Опубликовано:
165
МНС напоминает физлицам о необходимости уплатить имущественные налоги до 16 ноября
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр СТАДУБ