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  2. Многодетные мамы и волонтеры ПСО «Ангел» из Бреста пошили уже свыше двух тысяч масок для медиков

Многодетные мамы и волонтеры ПСО «Ангел» из Бреста пошили уже свыше двух тысяч масок для медиков

Защитные маски в период эпидемии шьют не только белорусские предприятия и ремесленники, но и волонтеры. Хороший пример в Бресте подали многодетные мамы и активисты поисково-спасательного отряда «Ангел». 

Свыше 20 человек объединили усилия и развернули на дому швейное производство. Ольга Завадская и многодетная мама, и участник «Ангела» рассказывает подробности:

- В Бресте есть сообщество «многомамы». В нем было много разговоров о том, как помочь медикам. Параллельно обсуждали эту тему в группе «Ангела». Решили объединить усилия.

Пошить маски – половина дела. Нужно закупить материал, а потом доставить изделия по адресам. И потому волонтеры разделились. Многодетные мамы шьют на дому. Другие добровольцы выполняют не менее важную роль – курьеров. Инициативу поддержали и другие брестчане. Число волонтеров растет. Лекала и технологию пошива масок брали в интернете. Но, продолжает Ольга, обязательно советовались с медиками:

- Говорили, что наши маски им подходят. И советы давали. Например, резиночки по началу были коротковаты. Теперь мы поняли, что лучше шить с запасом, чтобы потом можно было ушить.

Всего волонтеры доставили по учреждениям здравоохранения города почти 2 тысячи масок. А всего пошито уже более 2700 изделий.

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