Много туши и щипцы для завивки: 5 вредных привычек, из-за которых выпадают ресницы

Многие ошибочно полагают, что главный враг роскошных ресниц – плохое питание и беспрерывный стресс, однако чаще всего причина заключается в наших привычках, которые день ото дня делают волоски слабее. Самые частые и опасные из них приводит издание Marie Claire.
1. Вы не смываете макияж перед сном
После тяжелого дня самое последнее, до чего доходят руки, – это удаление макияжа. Из-за нехватки времени и сил иногда девушки грешат тем, что могут лечь спать со всей имеющейся косметикой на лице. Только при этом мало кто осознает, какую ношу вы возлагаете на свои ресницы.
Дело в том, что вещества в составе туши делают ресницы более твердыми, а значит – уязвимыми для внешних воздействий. Как только ваше лицо коснулось подушки, вероятность повреждения ресниц тут же возрастает в несколько раз. Кроме того, ночь – это то время суток, когда они регенерируются, а из-за косметики это сделать становится труднее.
Макияж с глаз лучше всего удалять при помощи специального средства, желательно на масляной основе. Состав такого средства размягчает тушь и позволяет удалить ее без особых трений и повреждений.
2. Вы неправильно снимаете накладные ресницы
Каждый, кто хоть раз клеил накладные ресницы, знает, насколько потом бывает тяжело их снять. Самое главное: не стоит спешить, ведь если начать вырывать их, то можно лишиться немалого количества ресниц зараз.
3. Вы носите водостойкую тушь каждый день
Водостойкая тушь – это, конечно, хорошо, но вот насколько она полезна для ресниц, сейчас расскажем.
Как правило, хорошая водостойкая тушь обладает сильной химической формулой, и в этом ее главная опасность. При нанесении такое вещество создает дополнительный стресс для ресниц, а при попытке быстрого, но неграмотного удаления приводит к потере драгоценных волосков. В связи с этим косметологи настойчиво советуют использовать тушь с гибкими полимерами в составе – для их удаления можно использовать обычную теплую воду.
4. Вы подкручиваете ресницы после нанесения туши
Здесь работает то же правило: после нанесения туши избегайте каких-либо механических манипуляций с ресницами – из-за затвердевшего вещества краски они становятся более ломкими.
Но что же делать, если хочется придать им желаемый волнообразный вид? Прежде всего помните: чтобы взгляд был выразительным, позаботьтесь о подкрутке ресничек до нанесения туши, но ни в коем случае не после.
Также старайтесь закручивать ресницы, не приближаясь к линии их основания, так как это может повредить кутикулу ресниц и также послужить причиной их выпадения.
5. Вы наносите слишком много туши
Наносить большое количество туши на ресницы также не самое лучшее решение. Вещество в составе средства оказывает сильное механическое и химическое воздействие на структуру ресниц. Да, они выглядят эффектнее, но практически перестают дышать. Именно поэтому становятся слабее и тоньше.
Специалисты рекомендуют отказываться от туши хотя бы два дня в неделю. Ресницы отдохнут, а вы последуете тренду natural look.
Фото: pixabay.com
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