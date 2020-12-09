Такое мнение в беседе с корреспондентом sb.by озвучил заместитель председателя Минского областного совета по развитию предпринимательства Сергей Найдович. Он также рассказал о том, какие экономические темы стоило бы обсудить на предстоящем шестом Всебелорусском народном собрании. В сфере малого и среднего бизнеса и развития деловой инициативы это, например, защита прав частной собственности.
– Сегодня нам очень нужен сильный представительный орган, который мог бы контролировать ключевые моменты развития страны. Таким органом могло бы стать Всебелорусское народное собрание (о чем на днях говорил Глава государства). Обществу нужно понимать, на какие точки государство делает упор. К установившимся системам уже все привыкли, а новый орган мог бы не только внести «свежую кровь» в политическую жизнь страны, но и сформировать в обществе желание обсуждать актуальные вопросы на более высоком уровне. Мне кажется, ВНС можно было бы проводить чаще, чем один раз в пять лет. Коллегиальные обсуждения по важным вопросам стоило бы организовывать, например, раз в год. Перед органом отчитывались бы, например, Правительство и Парламент, подводили какие-то промежуточные итоги – это и есть поступательное развитие, – заявил эксперт.
Фото: архив БЕЛТА
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Мнение: Всебелорусское народное собрание можно было бы проводить чаще, чем раз в пять лет
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