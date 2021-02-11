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  2. Мнение: в стране сделано все, чтобы человек имел возможность работать

Мнение: в стране сделано все, чтобы человек имел возможность работать

В стране сделано все, чтобы человек имел возможность работать, такое мнение высказал председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома Сергей Пацевич после выступления Президента на VI Всебелорусском народном собрании:


– В докладе Главы государства меня особенно взволновала тема неработающей категории граждан. Она по-прежнему не теряет актуальности. Были попытки наказать так называемых тунеядцев рублем, но они так и не приведены в действие. А зря.

Ко мне не раз поступали предложения по ужесточению борьбы с данной категорией граждан. Например, взимать полную плату не только за услуги ЖКХ, но и за все остальные – медицинские, образовательные и другие. 

К слову, в Гродненской области насчитывается более 60 тысяч жителей, не задействованных в экономике. Имеется в виду напрямую. Более того, есть люди, которые ни разу в своей жизни не были официально трудоустроены. Нельзя утверждать, что они добывают средства к существованию незаконным путем. Кто-то живет за счет мужа или жены, кто-то пользуется близостью границы. А ведь в стране максимально сделано все, чтобы человек имел возможность трудоустроиться. 

Были предложения переложить вопросы занятости на местные исполнительные комитеты, но они не нашли отклика. Безусловно, речь не идет о тех, кто ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками. Таких никто и никогда не заставит трудиться. Они были во все времена, благо их процент невелик. Но к остальным надо применить жесткие меры. Однако в рамках существующих подходов бороться с ними сложно. 
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