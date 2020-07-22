Мнение: изменения в трудовом законодательстве, регулирующие удаленную работу, были внесены своевременно

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Также Светлана Любецкая отметила, что в данный момент в Палате представителей находятся на рассмотрении важные вопросы. Среди них законодательство об административных правонарушениях, которое повлечет достаточно серьезные изменения в подходах к оценке общественной жизни: