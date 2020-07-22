Мнение: изменения в трудовом законодательстве, регулирующие удаленную работу, были внесены своевременно

Изменения в трудовом законодательстве, регулирующие удаленную работу, были внесены своевременно и позволили плавно перейти на такой вид работы в начальный период борьбы с пандемией. Такое мнение высказала председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Светлана Любецкая во время круглого стола Белорусского союза женщин на тему «Экономика. Развитие без потрясений», который прошел в Доме прессы:
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– Сегодня в Парламенте рассматриваются достаточно важные и нужные законопроекты. К примеру, в трудовое законодательство мы накануне внесли изменения, регулирующие удаленную работу. Они оказались кстати для той ситуации, которая случилась с начала года. Наши работники и работодатели имели общие правовые основы того, как переводить работников на удаленную работу, как оплачивать такой труд, регулировать режим рабочего времени, что закладывать в трудовые договоры. Это очень хороший показатель работы законодателей, когда законы и правовые нормы не догоняют жизнь, а несколько опережают ее и создают правовую основу.
Также Светлана Любецкая отметила, что в данный момент в Палате представителей находятся на рассмотрении важные вопросы. Среди них законодательство об административных правонарушениях, которое повлечет достаточно серьезные изменения в подходах к оценке общественной жизни:
– Это и для инвестиционной привлекательности существенная либерализация ответственности. Исключение некоторых подходов к негативной правовой оценке и правовым последствиям в случае допущенных нарушений. Это и снижение карательной составляющей, показатель того, что государство разумно подходит к любой оценке, и даже ошибок и проступков, в том числе в материальном плане. Не менее важны и законопроекты, которые касаются развития инноваций. Сегодня Беларусь занимает 50-е место в индексе человеческого развития из 189 стран. Мы имеем великолепный Парк высоких технологий. Поэтому законодатель ставит вопрос о том, чтобы развивать этот сектор. Закон об инновациях является одним из важнейших при рассмотрении в Палате представителей.
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Мнение: изменения в трудовом законодательстве, регулирующие удаленную работу, были внесены своевременно
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