Беларусь для политтехнологов оказалась крепким орешком, о который они сломали зубы. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал политолог Петр Петровский. По его словам, на выборах победил суверенитет.
– Беларусь для политтехнологов оказалась крепким орешком, о который они сломали зубы. Те, кто хотел победить, делал ставку на встречу с гражданами, на избирательный процесс. А здесь мы видим попытку к госперевороту, к буче. Но ни в коем случае к работе с избирателями. Им нужны были крепкие мужчины –для того, чтобы захватывать здания, нарушать правопорядок и совершать провокации. Ни один альтернативный кандидат не понес ответственности за призывы, а полностью подбил сторонников на нарушения. Это называется провокация.
Также, по мнению политолога, необходимо дать правовую оценку и кибербуллингу, которым сопровождалась электоральная кампания.
– По отношению к политическим противникам и людям с другими мыслями они использовали травлю. А это нарушение демократичных норм и вообще цивилизованных норм. Это попытка травить собственных граждан. И этому должна быть дана правовая оценка. Это не политическая культура, а культура дискредитации избирательного процесса.
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Мнение: Беларусь для политтехнологов оказалась крепким орешком, о который они сломали зубы
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Фото: Владимир ШЛАПАК