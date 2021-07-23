Рэпер ST в эфире YouTube-шоу «Откройте, Давид!» рассказал, как он стал автором нескольких песен певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
Фото: instagram.com/buzova86
Музыкант поделился историей знакомства с Бузовой:
– Это был период, когда она переживала расставание с футболистом Дмитрием Тарасовым. Мы тогда с женой Ассоль приехали к ней в гости. Меня тронула ее история, и я решил ей помочь.
При этом ST отметил, что телеведущая скептически восприняла предложение рэпера, а для него это прозвучало как вызов.
– Мне захотелось реально ей помочь... Не разбираться, есть ли другая сторона медали, а помочь. Спасибо моей жене, потому что она натолкнула на мысли и стала соавтором хита "Мало половин", – делится музыкант.
ST стал автором четырех хитов Бузовой: «Она не боится», «Мало половин», «Водица» и «Чемпион».
Рэпер также подчеркнул, что писал песни не для того, чтобы разбогатеть:
– Авторские права мои, но было бы странно просить денег, когда хочешь помочь.
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«Мне захотелось ей помочь»: рэпер ST рассказал, как начал писать хиты для Ольги Бузовой
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