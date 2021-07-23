«Мне захотелось ей помочь»: рэпер ST рассказал, как начал писать хиты для Ольги Бузовой

Фото:

instagram.com/buzova86

Музыкант поделился историей знакомства с Бузовой:При этом ST отметил, что телеведущая скептически восприняла предложение рэпера, а для него это прозвучало как вызов., – делится музыкант.ST стал автором четырех хитов Бузовой: «Она не боится», «Мало половин», «Водица» и «Чемпион».Рэпер также подчеркнул, что писал песни не для того, чтобы разбогатеть: