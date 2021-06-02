Итальянский бренд Miu Miu представил новую капсульную коллекцию. О чем она – рассказываем в нашем материале.
Миучча Прада посвятила новую капсулу отдыху на морском побережье. Линейка получила название Maritime ("Морской").
В коллекции представлены платья мини и миди, объемные блузы с акцентными воротниками, юбки в складку и брюки в спортивном стиле. Не забыли и про аксессуары. В капсулу вошли компактные сумки и панамы в бело-сине-голубой цветовой гамме.
Для пошива изделий Прада использовала хлопковый деним, атлас в горошек и поплин в клетку виши.
Капсула Maritime уже появилась в бутиках и на официальном сайте бренда.
Фото: miumiu.com
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Miu Miu выпустил капсульную коллекцию, вдохновившись морем
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