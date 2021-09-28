Митрополит Вениамин: священнослужители, которые много общаются с людьми, активно прививаются

Сегодня министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и Митрополит Вениамин участвуют в совещании координационного совета по сотрудничеству органов госуправления с Белорусской православной церковью. Владыка отметил, что церковь поддерживает вакцинацию против коронавируса, однако все зависит от здоровья человека.



– Многие священнослужители, особенно старшего поколения, делают прививки. Я знаю, что в некоторых монастырях абсолютно все насельники привились, в некоторых – избирательно. Этот вопрос решается на местах в зависимости от того, насколько часто монашествующий общается с людьми. Тут важно понимать, что заставлять неправильно, но объяснять важно.



Митрополит отметил, что БПЦ взаимодействует в сфере медицины по различным направлениям:



– Особенно там, где нужна духовная помощь и поддержка людям. Церковь помогает словом, ободряет и помогает правильно относиться к недугу. По возможности священнослужители и сестры милосердия посещают больницы, общаются с пациентами и медиками. В каких-то медучреждениях оборудованы комнаты, где человек может встретиться со священником, побеседовать. Это благотворно влияет и на состояние души, и на состояние здоровья.