Главная Митинг-реквием, посвященный 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны - стрим Опубликовано: 22.06.2021 03:30:00 564 Митинг-реквием, посвященный 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны - стрим Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter стрим Беларусь помнит 22 июня Сергей ДУЖ Написать автору Глеб Альшевский Написать автору Версия для печати Новости и статьи 22.06.2021 05:00:00 Военно-историческая реконструкция обороны Брестской крепости: «22 июня. Брестская крепость» - стрим 22.06.2021 03:35:00 Сегодня - 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 22.06.2021 03:30:00 Митинг-реквием, посвященный 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны - стрим 22.06.2021 01:50:00 Забавный момент с бульдогом в одночасье сделал видео вирусным 22.06.2021 01:15:00 Виктор Ананич - о развитии регионов, современной молодежи и благотворительных инициативах 22.06.2021 01:10:18 Международная акция «Огненные картины» прошла в Бресте 22.06.2021 00:37:00 В Египте в результате аварии погибли четыре человека 22.06.2021 00:02:29 Российские футболисты покидают чемпионата Европы 21.06.2021 23:59:00 Шерстнёв: Витебская область нацелена на реализацию взаимодополняющих проектов с Россией 21.06.2021 23:52:40 Баскетболистки России пробились в четвертьфинал чемпионата Европы мнение Андрей МУКОВОЗЧИК Протасов кейс 21.06.2021 23:25:00 Введенный из-за пандемии комендантский час отменят в Турции 21.06.2021 23:06:05 Гороскоп на 23 июня 21.06.2021 22:45:00 Астрономы открыли на Венере возможные следы тектонических процессов 21.06.2021 22:22:00 Подвиг заставы Сивачева: здесь 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Воины-пограничники все, как один, стояли насмерть 21.06.2021 22:12:51 Ботанический сад приглашает с 26 июня на неделю цветения в розарий 21.06.2021 22:08:32 В Египте при столкновении поезда с автобусом погибли четверо, пострадали 26 человек 21.06.2021 21:50:39 Число пострадавших от последствий ливней в Ялте выросло до 49 21.06.2021 21:44:00 Проверили, как обустроены зоны детского отдыха в Минске и какие наиболее безопасны и соответствуют принятым нормам 21.06.2021 21:43:03 Василевский и Эрлих победили на старте парного разряда теннисного турнира в Мальорке 21.06.2021 21:31:44 В Беларуси с начала года утонули 17 детей блог Анатолий ЛЕМЕШЁНОК Необычный гость 21.06.2021 21:08:50 ВОЗ: индийский штамм коронавируса зарегистрировали в 92 странах 21.06.2021 21:08:11 Команда Нидерландов разгромила северомакедонцев в матче футбольного Евро 21.06.2021 20:56:20 Баскетболистки Швеции победили итальянок и сыграют с белорусками в 1/4 финала ЧЕ 21.06.2021 20:54:42 Сборная Австрии победила украинцев и вышла в плей-офф ЧЕ по футболу 21.06.2021 20:42:33 Лукашенко примет участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия со дня начала ВОВ 21.06.2021 20:30:17 Большое в малом: выставка графики художников-монументалистов открылась в Минске 21.06.2021 20:28:00 Каждый представлял: передняя стойка шасси самолета сломалась перед взлетом (Видео) 21.06.2021 20:21:44 Дорожную разметку в Минске 22 июня будут наносить на 16 участках 21.06.2021 20:11:02 Опубликован июльский график отключения горячей воды в Минске 21.06.2021 20:00:46 Коронавирус изменил клетки крови переболевших - исследование мнение Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ Конец «бесконечной войны» 21.06.2021 19:59:02 Глобальные перемены и подарки судьбы: астрологи назвали счастливчиков июля 21.06.2021 19:40:04 Фотофакт. Чарующие пейзажи вдоль автодороги на северо-западе Китая 21.06.2021 19:29:20 Институт пограничной службы провел патриотическую акцию «Боевой расчет» в Брестской крепости 21.06.2021 19:22:43 Мезенцев: сегодня испытаний нисколько не меньше, только небо мирное 21.06.2021 19:18:05 Стали известны номинанты премии Союзного государства в области литературы и искусства 21.06.2021 19:15:00 Стилист назвала самую модную летнюю обувь 2021 года 21.06.2021 19:13:08 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 36 районах Беларуси 21.06.2021 19:06:38 Молодому пополнению бригады спецназа ВВ МВД выдали новую обувь для городского патрулирования 21.06.2021 18:50:57 Блок "Честь имею" Саргсяна не признал итоги парламентских выборов в Армении 21.06.2021 18:44:23 Красноруцкий: одна из важнейших задач молодежных организаций – вести постоянную работу по сохранению исторической памяти 21.06.2021 18:37:06 В чем польза клубники? Отвечает врач 21.06.2021 18:25:01 ВОЗ: заболеваемость коронавирусом в мире снижается восьмую неделю подряд 21.06.2021 18:15:25 Концерт камерного оркестра Брестской областной филармонии «В тот самый длинный день в году» - стрим