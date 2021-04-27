Эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), с 26 по 30 апреля проводят на БелАЭС миссию технической поддержки «Обходы рабочих мест. Наблюдения за проведением работ». Об этом сообщается на сайте Белорусской АЭС.
Как отметили в пресс-службе станции, «цели миссии – обмен опытом, изучение лучших практик по вопросам проведения обходов рабочих мест и наблюдения за проведением работ».
Указывается также, что в состав экспертной группы вошли высококвалифицированные специалисты АО «Концерн Росэнергоатом» и эксперты московского центра ВАО АЭС.
Фото: belaes.by
Опубликовано:
844
Миссия технической поддержки ВАО АЭС работает на БелАЭС
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter