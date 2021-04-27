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Миссия технической поддержки ВАО АЭС работает на БелАЭС

Эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), с 26 по 30 апреля проводят на БелАЭС миссию технической поддержки «Обходы рабочих мест. Наблюдения за проведением работ». Об этом сообщается на сайте Белорусской АЭС.


Как отметили в пресс-службе станции, «цели миссии  – обмен опытом, изучение лучших практик по вопросам проведения обходов рабочих мест и наблюдения за проведением работ».

Указывается также, что в состав экспертной группы вошли высококвалифицированные специалисты АО «Концерн Росэнергоатом» и эксперты московского центра ВАО АЭС.

Фото: belaes.by
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